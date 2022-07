Luiz Carlos retorna ao time titular contra o ABC em Natal

Site do Fortaleza Atacante ficou de fora na partida contra o Brasiliense

Depois de ficar fora do jogo contra o Brasiliense por decisão do ex-técnico Mirandinha, Luiz se mostrou tranquilo e afirmou que volta com fome de gol."Eu fui contratado pra fazer gols. Espero fazer uma grande partida contra o ABC e ajudar a equipe a conquistar a vitória", disse.Para o jogador, a situação da equipe na Série B é completamente reversível. "Precisamos trabalhar mais forte ainda. Não adianta buscar culpados ou explicações para o momento. É treinar que a consequência será bons resultados", opinou.Indagado se o jogo contra o ABC seria o encontro dos desesperados, pelo fato dos dois times ainda não terem pontuado na Série B, Luiz Carlos rebateu. "Não tem ninguém desesperado. O campeonato começou agora, temos condições de reverter a situação e tenho certeza que isso vai acontecer", finalizou.