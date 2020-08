Copa Robinson Faria abre inscrições para sua oitava edição Até a terça-feira (3), mais de 45 equipes já haviam confirmado participação na maior competição do interior do estado.

A organização da Copa Robinson Faria de Futebol Amador abriu inscrições para a disputa da oitava edição do torneio. Para este ano, a previsão é de novo recorde de participantes. Até a terça-feira (3), mais de 45 equipes já haviam confirmado participação na maior competição do interior do estado.



Segundo um dos organizadores da Copa, o radialista Crisólogo, a abertura dos jogos está programada para o dia 15 de março, com o tradicional Torneio Início, no município de Passagem. "A edição da Copa Robinson Faria promete muito este ano. Várias cidades estão querendo colocar as suas equipes e se a procura continuar assim teremos um novo recorde de participantes´´, avisa Crisólogo. A última edição da Copa do Agreste contou com 60 equipes da região, além do Litoral Sul e Parnamirim.



A Copa Robinson Faria distribui prêmios em dinheiro, troféu e medalhas para os melhores da competição. O atual campeão é o Volta Redonda de Lagoa Salgada que na final do ano passado venceu o Boca Juniors, da mesma cidade, pelo placar de 1 a 0, no estádio Cardozão. O Juventus de Serra Caiada conquistou o terceiro lugar.As inscrições podem ser feitas através dos telefones (84) 9906 1056, (84) 3282 2347 e (84) 3281 2772.