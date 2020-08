Rogério Marinho diz que pode permanecer sem partido até setembro

Vlademir Alexandre Rogério Marinho: dias contados no PSB.

A decisão monocrática do TSE, de acordo com Rogério Marinho, ainda não foi publicada e, por isso, o parlamentar afirma que o mais prudente continua sendo manter a sua postura e só discutir o ingresso em outra legenda após a saída definitiva do PSB. Contudo, o próprio parlamentar afasta a possibilidade de qualquer reviravolta no caso.“Entendo que não tenha mais o que fazer (para o PSB impedir sua saída), mas por via das dúvidas vou aguardar o desfecho de todo esse processo. Estou mantendo a minha posição de aguardar a saída definitiva e só depois vou começar analisar as alternativas que estão sendo postas”, explicou o deputado.Entre os partidos que poderiam ser o destino de Rogério, fala-se que o PSDB é o destino mais provável. Entretanto, o deputado federal não descarta permanecer alguns meses sem nenhuma filiação partidária para tratar com tranqüilidade sobre sua nova legenda.“Há a oportunidade de aguardar um pouco, já que a própria lei eleitoral permite que eu permaneça até o fim de setembro sem estar filiado. Nada impede que, eu até lá, estude as possibilidades”, diz o deputado.Com relação aos vereadores que pertencem ao grupo político que lidera, o deputado Rogério Marinho diz que não sabe se os aliados seguirão o mesmo caminho e buscarão a saída do PSB. O deputado argumenta que a saída deles também depende de uma liberação da Justiça Eleitoral. No entanto, Marinho, baseado em declarações de Márcia Maia (PSB), acha que os vereadores não encontrariam dificuldade para deixar o partido.“Com os mesmos argumentos que foram utilizados por mim, eles poderiam até tentar. Acho até que depois do que disse a vice-presidente, que afirmou não haver empecilhos para a saída de que não quisesse ficar, ficaria mais simples. Mas não conversei sobre isso com eles”, disse.Na Câmara Municipal do Natal, os vereadores Enildo Alves, Dickson Nasser e Adenúbio Melo, todos do PSB, são do grupo político de Rogério Marinho.