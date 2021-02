Paulistão: Ortigoza marca dois e Palmeiras vence o Bragantino

O Palmeiras venceu mais uma partida e, além de continuar invicto no Campeonato Paulista, conquistou a classificação para as semifinais da competição. No Palestra Itália, a equipe alviverde bateu o Bragantino por 2 a 1.O primeiro tempo foi equilibrado, mas foi o Bragantino que levou mais perigo à meta do goleiro Marcos. O zagueiro Jeci marcou um gol contra, favorecendo a equipe visitante, mas os palmeirenses não desistiram e, aos 45 minutos, Ortigoza deixou tudo igual.Na etapa final, o Palmeiras cresceu e o paraguaio Ortigoza marcou mais um gol. O jogo seguiu muito disputado, entretanto os alviverdes conseguiram garantir a vitória.Na próxima rodada, o Palmeiras terá o clássico diante do São Paulo e o Bragantino enfrentará o São Caetano.

Fora de casa, o Mogi Mirim venceu o Oeste por 2 a 1, no Estádio Ildenor Picardi Semeghine, pelo Campeonato Paulista.

A equipe visitante dominou a primeira etapa e, aos 4 minutos, Zé Rodolpho abriu o placar, de falta. A equipe de Mogi seguiu pressionando e Luciano ampliou a vantagem.

O segundo tempo foi mais equilibrado, com o Mogi Mirim passando a administrar mais o placar, enquanto o Oeste era responsável pelas jogadas mais ofensivas. Leandro marcou para os donos da casa, mas não conseguiu conter a derrota.

Na próxima rodada, o Oeste enfrentará o Santo André, já o Mogi Mirim receberá o Botafogo.

Resultados