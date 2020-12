Clodovil morre em Brasília vítima de AVC Acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico ocorreu na madrugada de segunda-feira, na capital federal.

Brasília - O deputado Clodovil Hernandes (PR-SP) morreu no final da tarde desta terça-feira (17) no Hospital Santa Lúcia, em Brasília. Segundo o hospital, o coração, o fígado, as córneas e os rins do parlamentar n'ao puderam ser doados.



Vítima de acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico, Clodovil estava internado desde a última segunda-feira (16).



Clodovil foi um dos mais renomados estilistas brasileiros e era apresentador de programas de televisão, onde se notabilizou por sua ampla cultura e pelo comportamento polêmico.