Cineclube e Assembleia Legislativa exibem Excalibur A entrada é gratuita e os espectadores ainda ganham pipoca.

O Cine Assembléia apresenta nesta quinta-feira (26) o clássico Excalibur, do diretor John Boorman. Será a 150ª sessão e terá início às 18h, na Assembléia Legislativa. A entrada, bem como a pipoca, é gratuita.



Em "Excalibur" as lendas do Rei Artur e dos Cavaleiros da Távola Redonda ganham – para muitos – sua melhor versão cinematográfica, tanto em forma quanto conteúdo.



A célebre espada que dá nome ao filme, a qual se acredita possuir um fantástico poder, foi passada durante várias gerações, de rei para rei.



Um dia, ela foi cravada na rocha por Uther Pendragon, interpretado por um jovem Gabriel Byrne, para que o destino decidisse quem seria o próximo soberano, o qual deveria ter o potencial necessário para retirá-la de sua nova morada.



Arthur, um simples escudeiro, conquista o privilégio ao se tornar o único homem capaz de retirar Excalibur de sua paz temporária.



Merlin, mestre do futuro rei passa a ser nesta versão o representante vivo de um tempo prestes a ceder lugar à lógica e à ciência.



Sessão Cine Assembléia - Excalibur

Assembléia Legislativa Praça 7 de Setembro, s/n, Cidade AltaFone: 3232-5761

Quinta-feira (26)

A partir das 18h

Entrada gratuita.

Classificação indicativa: 14 anos