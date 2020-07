Campeonato Carioca: Botafogo conquista a Taça Guanabara O time da estrela solitária venceu o Resende, estreante em finais, por 3 a zero no Maracanã.

O Botafogo é o campeão da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.



A decisão do título foi contra o Resende - que pela primeira vez chegou a uma final do Carioca - empleno Maracanão, diante de cerca de 75 mil pessoas.



Os gols do Botafogo forma marcados por Reinaldo, Lucas e Maicossuel. O resultado, além do título, garantiu ao time uma vaga na decisão do Carioca. Só para lembrar: a última Taça Guanabara conquistada pelo Botafogo foi em 2006, decidindo contra o Madureira - de quebra, o "Bota" foi o campeão carioca daquele ano.