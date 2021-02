Lançado o Congresso Luso-brasileiro da Melhor Idade

Zenaide Castro Presidente do evento, Ana Maria de Farias, recebeu o presidente da Emprotur e o secretário de turismo do estado

O lançamento contou com as presenças dos secretários de turismo do município, Francisco Soares Júnior, e do estado, Fernando Fernandes; do presidente da Emprotur, Armando José e Silva; do presidente da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira – ABIH/RN, Fermi Torquato, e do presidente do Natal Convention Bureau, Neiwaldo Guedes.O evento, realizado anualmente – sendo um ano no Brasil e outro em Portugal - é promovido pela Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade – ABCMI/RN. A presidente da entidade, Ana Maria de Farias, aproveitou a oportunidade para ressaltar a importância do encontro e pedir às autoridades o apoio necessário para a sua realização.Entre os temas a serem abordados estão: a auto-estima como fator de transformação da vida, a importância dos clubes de Melhor Idade para o turismo, Brasil x Portugal - a integração e transformação de um povo e a saúde auditiva na Melhor Idade.A programação social também será bastante variada. Haverá uma feira de produtos, show teatral “Debaixo do barro do chão” (apresentado pelo Grupo Parafolclórico da UFRN), forró, oficinas de dança, expressão corporal, manequim e artesanato, apresentação da peça “A Melhor Idade de Natal” (pelo Grupo de Teatro da ABCMI-RN), festa carnavalesca, passeio turístico pela cidade e sessão comemorativa pelos 20 anos da ABCMI nacional.As inscrições para o XI Encontro Luso-brasileiro do Turismo Senior e XII Congresso Brasileiro dos Clubes da Melhor Idade estão abertas e podem ser feitas pelo site: abcmirn.com.br. Informações pelo telefone: 84 3221-3200.