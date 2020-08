Luiz Almir diz que receberia Marinho com serestão

Fátima Elena Luiz Almir deverá disputar a reeleição à Assembleia.

Após a decisão sobre a procedência no pedido de justa causa de Rogério Marinho para deixar o PSB, crescem as expectativas sobre o próximo partido do deputado. O PSDB, que é um dos possíveis destinos mais comentados, teria, com a filiação do parlamentar, três pré-candidatos a deputado federal: Geraldo Melo, Rogério Marinho e Luiz Almir. O deputado estadual, no entanto, diz que abriria mão da disputa e que a legenda comportaria duas candidaturas.“Geraldo Melo deve ser candidato (a deputado federal) e eu não vou disputar votos com ele, por uma decisão minha mesmo. Confirmada a candidatura de Geraldo, disputo a minha reeleição. Mas acredito que o partido pode ter as duas candidaturas, com um político mais experiente, que é Geraldo, e um político emergente, que tem o apoio de muita gente, que é Rogério Marinho”, disse Luiz Almir.Para o deputado estadual, é necessário que o PSDB busque o crescimento local para se equiparar ao nível do partido nacionalmente. “O PSDB precisa crescer no Rio Grande do Norte, porque diminuiu muito. O PSDB é um grande partido a nível nacional. Acho que a chegada de Rogério Marinho traria também muitas outras lideranças, como prefeitos e vereadores”, explicou.Sobre o convite oficial ao deputado Rogério Marinho, Luiz Almir afirma que o ato cabe aos presidentes do PSDB de Natal ou do estado – Dudu Machado e Geraldo Melo, respectivamente. Apesar disso, o parlamentar já fala em festa para a possível recepção do deputado federal.“Se depender de mim o convite já está feito. Faço uma festa para a chegada dele. Um serestão. O serestão das boas-vindas”, brincou o deputado.