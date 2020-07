Patu: Pequenas filas no começo da votação

Vlademir Alexandre Filas pequenas no começo da manhã.

A dona-de-casa Rita de Cássia do Nascimento foi a primeira eleitora a chegar à fila em frente à sede da Universidade Estadual (Uern), no município de Patu, onde ocorre hoje (1º) a eleição suplementar para a escolha do prefeito da cidade.Mesmo morando na zona urbana, ela chegou ao local por volta das 6h30, uma hora e meia antes da abertura das seções. “Vim logo para sair cedo”, afirmou, admitindo que era estranho votar novamente, menos de cinco meses depois do último pleito.O trecho da rua em frente à Uern foi interditado para garantir maior segurança e também para evitar tumultos. O mesmo ocorre nos outros dois locais de votação, as escolas Estadual João Godeiro e Municipal Francisco Francelino.Em ambas, as filas que se formavam no início da votação não ultrapassavam os 10 eleitores e não havia registro de maiores problemas deles em frente à urna eletrônica. Poucos mesários faltaram, mas não precisaram ser substituídos. Alguns apenas chegaram atrasados.Quem faz a festa são os ambulantes, que aproveitam a aglomeração de pessoas para vender seus produtos, enquanto os fiscais e advogados das duas coligações transitam entre as seções. Os candidatos, Evilásia Gildênia de Oliveira (PSB) e Alexandrino Suassuna Barreto Filho, o Xanxan (PMDB), devem votar por volta das 10h, na escola João Godeiro.