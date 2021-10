Continua discussão e votação da reforma administrativa de Natal Vereadores defendem emendas individuais ao Projeto. Votação não tem horário definindo para ser concluída.

Os parlamentares continuam reunidos na Câmara de Natal para votação em segunda discussão do Projeto da reforma administrativa de Natal. O líder da prefeita, Enildo Alves (PSB) garantiu que a discussão não será concluída nesta terça-feira(28).



Enildo Alves informou que apenas a Mensagem 03 do Projeto deve ser concluída ainda na noite de hoje (28). A matéria diz respeito a organização de cargos no Executivo municipal e reune 32 emendas consensuais que estão sendo votadas na Casa.



Os vereadores estão defendendo as emendas individuais e colocando em discussão as matérias no Plenário da Casa. Ainda não há previsão para conclusão da votação na noite desta terça-feira (28).



