Libertadores: Palmeiras quer recuperação contra o Colo Colo Jogadores e comissão técnica afirmam que vencer o jogo em casa é fundamental para garantir vaga na fase seguinte.

"Mesmo sendo apenas a segunda rodada, nós sabemos que é uma decisão. A fase é de tiro curto, e vencer em casa é fundamental para conseguir a classificação", afirmou o ala/zagueiro Marcão, que atendeu a imprensa nesta segunda-feira. A mesma opinião foi compartilhada pelo meia Diego Souza.



"Estamos vivendo um clima de decisão, e o espírito da Libertadores é de viver ou morrer. Se quisermos avançar, temos que pensar somente na vitória. A 1a. fase é curta e qualquer tropeço pode ser fatal."



Além do clima decisivo, os jogadores acreditam que a participação da torcida será de extrema importância.



"O palmeirense está vivendo um início de ano muito feliz e não tem porque ficar impaciente com o time caso o gol não saia logo. Sei que a torcida vai ao Palesta nesta terça apoiar do começo ao fim, como já vem fazendo", apontou o camisa 7.



"A Libertadores é diferenciada e o torcedor vive essa expectativa. Estamos focados e trabalhando para conquistar as duas competições, e a torcida entende a nossa luta em campo", concordou Marcão.



Apesar do discurso, os dois jogadores deixaram claro que a partida será bastante difícil. "Não existe jogo fácil em Libertadores. É tudo truncado, cheio de surpresas. Temos que entrar em campo com muita seriedade", afirmou Diego Souza.



"Os times de fora sabem como jogar essa disputa. O Colo Colo é um time tradicional e vai vir aqui para roubar pontos. Temos que usar da malandragem e impor o nosso ritmo", explicou Marcão.





Ultimo treino



O Palmeiras fez na tarde de segunda-feira (02) o último treino antes da partida contra o Colo Colo, que acontece nesta terça-feira (03), às 20h, no estádio Palestra Itália.



O técnico Vanderlei Luxemburgo repetiu a formação que treinou no último domingo e realizou um coletivo com Bruno; Edmílson, Danilo e Maurício Ramos; Fabinho Capixaba, Pierre, Cleiton Xavier, Diego Souza e Marcão; Willians e Keirrison.



Depois do coletivo, os jogadores ainda realizaram atividades específicas; os zagueiros, cabeceios, enquanto os homens de meio e frente treinaram cobranças de falta e penalidades.



"O time está bem preparado. Fizemos dois treinos fortes antes desse jogo e vamos atrás dos três pontos. O Palestra Itália estará lotado e esse apoio também será importante durante os 90 minutos", afirmou o meia Diego Souza, em entrevista coletiva.



O goleiro Marcos treinou em separado e deu apenas algumas voltas ao redor do gramado. Ele se juntou ao grupo que se concentrou nesta noite e, durante a terça-feira, deverá realizar novos testes no hotel para saber se terá condições de jogo.



Confira os relacionados para a partida: Marcos, Bruno e Deola [goleiros], Fabinho Capixaba, Marcão e Jefferson [laterais], Edmílson, Danilo, Maurício Ramos e Jéci [zagueiros], Pierre, Jumar e Sandro Silva [volantes], Diego Souza, Cleiton Xavier e Evandro [meias], Willians, Keirrison, Lenny, Marquinhos e Ortigoza [atacantes].





Em toda a história, o Palmeiras já jogou 16 vezes contra times do Chile. Foram 11 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. A equipe marcou 30 gols e sofreu 12.



Do total dos confrontos, 4 foram válidos pela Copa Libertadores [4 vitórias; 9 gols pró, 3 gols contra], 6 pela Copa Mercosul [4 vitórias, 1 empate e 1 derrota; 12 gols pró, 5 gols contra], 3 pelo Torneio Internacional do Chile [2 vitórias, 1 derrota; 7 gols pró, 3 gols contra], 2 jogos Amistosos [1 empate, 1 derrota, 1 gol contra] e 1 jogo pela Copa Parmalat [1 vitória, 2 gols pró].



Desses 16 jogos, 10 foram disputados no Chile. Como visitante, o Verdão obteve 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. A equipe marcou 16 gols e sofreu 9.



Jogando em São Paulo, foram 6 partidas [5 no estádio Palestra Itália 1 e no Pacaembu]. O Verdão venceu 5 e empatou 1, marcando 14 gols e sofrendo apenas 3.



O primeiro jogo da história contra os chilenos aconteceu no dia 23 de janeiro de 1960, e o Palmeiras foi derrotado num Amistoso para o Universidad do Chile, por 1x0. A partida aconteceu no estádio Nacional de Santiago.



Em São Paulo, a primeira partida aconteceu em 21 de março de 1968, pela Copa Libertadores, e o Palmeiras venceu a Universidad Católica por 4x1, no Pacaembu. Os gols palmeirenses foram de Tupãzinho (2), Rinaldo e Ademar Pantera. Baldochi fez contra para os chilenos.



Já o primeiro jogo contra chilenos no estádio Palestra Itália aconteceu em 13 de outubro de 1998, na vitória do Palmeiras de 1x0 sobre o Universidad do Chile, pela Copa Mercosul. O gol foi do atacante Almir.



O último confronto contra um time do Chile também aconteceu contra o Universidad do Chile, pela Copa Mercosul, no dia 13 de setembro de 2001. Atuando no Palestra Itália, o Verdão venceu por 4x0. Os gols foram de Galeano, Tuta, Magrão e Alexandre.



Na história, o Palmeiras já realizou dois amistosos contra a Seleção do Chile, ambos em Santiago. No primeiro, em 1959, empate por 1x1. E no segundo, em 1981, derrota por 2x1.



Colo Colo



Em toda a história, Palmeiras e Colo Colo-CHI já se enfrentaram em uma única oportunidade. A partida aconteceu pelo Torneio Internacional do Chile, em 15 de fevereiro de 1961, e o Colo Colo venceu por 2x1, atuando no estádio Nacional de Santiago. Juan Soto fez os dois gols do time chileno, enquanto Zequinha descontou para o Verdão.



O time palmeirense, então dirigido por Armando Renganeschi, jogou com Valdir de Moraes (Rosan), Jorge, Valdemar Carabina e Geraldo Scotto; Aldemar e Zequinha; Julinho, Humberto, Geraldo II, Chinesinho (Abílio) e Bececê.