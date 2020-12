PR pede a Temer vaga deixada por Clodovil Parlamentar que faleceu na terça-feira (18) foi eleito pelo PTC, mas mudou para o Partido da República depois de assumir o cargo.

O líder do PR, deputado Sandro Mabel (GO), encaminhou solicitação ao presidente da Câmara, deputado Michel Temer (PMDB-SP), para que ele considere a vaga surgida com a morte do deputado Clodovil Hernandes como sendo do Partido da República, uma vez que Clodovil estava filiado ao PR.



O deputado, enterrado ontem (18), havia sido eleito pelo PTC de São Paulo, mas deixou a legenda e se filiou ao PR, razão pela qual o líder do partido entende que a vaga deverá ser preenchida por um suplente do PR de São Paulo.



Segundo a Assessoria da Presidência da Câmara, o pedido do líder do PR deverá ser indeferido pelo deputado Michel Temer, uma vez que pelas normas legais o preenchimento das vagas de deputados se dá pelo resultado das urnas e, no caso, a vaga deixada por Clodovil, deverá ser ocupada pelo primeiro suplente do PTC de São Paulo.