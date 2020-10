Monumento arquitetônico será construído em Mirassol

O espaço da árvore natalina, localizada no bairro de Mirassol será substituída nesse ano por um monumento arquitetônico. Na manhã desta sexta-feira (13), a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – Semsur assinou o termo para início das inscrições para o concurso, com objetivo de transformar o espaço em um monumento multicultural com espetáculos permanentes de “água, som e luz”.O secretário da Sensur, João Bastos, confirmou para a segunda-feira (16) as inscrições para o concurso, em parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB. “Vamos escolher o projeto do monumento que se traga um espaço de convivência para os natalenses”, afirma o secretário.Sobre a isenção na avaliação dos projetos, o diretor da IAB, Lúcio Dantas esclarece. “Os projetos serão avaliados de forma padronizada, sendo apresentado em código para que não ocorra privilégios para nenhum projeto”, destaca. A comissão de avaliação será formada por sete membros entre arquitetos escolhidos pela Prefeitura de Natal e pela IAB.A expectativa é que no dia 23 de maio, ocorra a publicação final do projeto escolhido e se inicie a licitação para a obra que deve estar pronta até o final do ano.Os detalhes da inscrição estarão disponíveis no edital na página