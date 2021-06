TSE tira dúvidas de partidos sobre prestações de contas Reunião em Brasília vai esclarecer para os partidos políticos pontos sobre a prestação de contas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai realizar reunião com os partidos na próxima quinta-feira (16), para esclarecer possíveis dúvidas quanto às inovações na apresentação da prestação de contas dos diretórios nacionais dos partidos políticos. A reunião será às 15 horas, no auditório do edifício sede do TSE, em Brasília.



Todos os 27 partidos registrados no TSE foram convidados para a reunião. Cada legenda pode indicar dois responsáveis pela elaboraçação e encamainhamento da prestação de contas para participar do evento.



Os partidos políticos têm até o dia 30 de abril para entregar à Justiça Eleitoral a prestação de contas anual referente ao exercício 2008. De acordo com a Lei dos Partidos Políticos (9.096/95), a falta de prestação de contas, a desaprovação total ou parcial implica a suspensão das cotas do Fundo Partidário do ano seguinte ao do exercício analisado.