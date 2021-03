Polícia se prepara para usar força contra permissionários Policiais militares receberam ordem para retirar manifestantes que desde às 13h30 fecham o trânsito na ponte de Igapó nos dois sentidos.

A situação é tensa na ponte de Igapó, que desde às 13h30 está interditada nos dois sentidos pelos permissionários de transporte alternativo.



Os policiais militares que estão no local orientando os motoristas receberam ordens para retirar os manifestantes à força.



Isso só não aconteceu ainda porque um dos permissionários pediu que a polícia esperasse 20 minutos – tempo para que um dos representantes do Sitoparn que participa da reunião com a prefeita Micarla de Souza chegue ao local com informações sobre a negociação que ocorre nesse momento.



Os permissonários reivindicam a implantação da bilhetagem eletrônica única. Eles anunciaram que se não forem atendidos na reunião também bloquerão a ponte Newton Navarro, por onde os motoristas estão sendo orientados a desviar.