Comissões da AL serão definidas na terça e vetos não devem ser votados

Gabriela Duarte Getúlio Rego quer amplo debate sobre vetos.

Com a sessão extraordinária convocada para a terça-feira, logo após a sessão ordinária, os deputados vão definir se haverá acordo sobre a dispensa de trâmite dos vetos nas comissões técnicas da Casa. No entanto, só é possível a dispensa caso todos os líderes partidários concordem com a proposta – o que não vai ocorrer.O deputado Getúlio Rego, líder do DEM na AL, acredita que é necessário uma ampla discussão nas comissões sobre os vetos do Governo a emendas ao Orçamento Geral do Estado e a dois projetos do deputado Walter Alves (PMDB).“Temos que discutir as razões, as justificativas técnicas para os vetos. Assim como já disse o deputado José dias (PMDB), também acredito que não deve haver a dispensa no trâmite das propostas”, declarou Getúlio Rego.Nas comissões, o debate será convocado pelos presidentes das comissões onde ocorrerão os trâmites dos vetos, que são as de Legislação e Justiça e a de Orçamento e Fiscalização. Os comandantes de cada comissão, contudo, serão definidos pelos próprios membros, que devem ser indicados pelos líderes na terça-feira.