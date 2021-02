Mudanças no trânsito de Natal não agradam aos comerciantes

Os comerciantes das Avenidas Jaguarari e Romulado Galvão estão fazendo coro junto aos da Bernardo Vieira nas reclamações sobre as últimas mudanças implantadas no trânsito dessas vias. A queda na quantidade de clientes nas lojas, decorrente da falta de estacionamento, é a principal reivindicação dos lojistas.

Há meses reclamando, o proprietário da Visual Car, loja de carros usados, na Bernardo Viera, diz que não sabe mais o que fazer. Dos quatro prédios que possui na avenida, apenas um está alugado. Além disso, os negócios têm diminuído bastante com a queda no número de clientes.

“Um fornecedor veio agora e saiu correndo para não ser multado”, relatou a gerente da uma loja na Romualdo Galvão. Como a mudança é recente, ela garante que existem as reclamações dos clientes por só ter uma vaga no estacionamento, mas que não registrou queda nas vendas.

Na Jaguarari, o gerente de um açougue, Josivaldo Vieira, sabe que a mudanças gerou transtornos, porém reconhece que o trânsito mudou muito no local. “Flui bem melhor. Os engarrafamentos quase não estão acontecendo”, constata.

A principal finalidade é disciplinar o estacionamento para melhorar o fluxo de veículos em corredores viários de Natal. Além da Romualdo e Jaguarari, também serão beneficiadas até o final do ano as avenidas Afonso Pena, Governador Antônio de Melo (Pompéia), Antônio Basílio, Senador Salgado Filho, Hermes da Fonseca, Prudente de Morais, Airton Senna com rua Gunnar Vingreen, Interventor Mário Câmara, Presidente Bandeira e as ruas Rui Barbosa e São José.