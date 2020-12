Carlos Eduardo acusa vereadores do PSB de oportunismo

Júlio Pinheiro Carlos Eduardo diz que PDT vai permanecer na oposição à prefeita Micarla de Sousa.

Relembrando a discussão da convenção partidária do PSB em 2008, onde o partido decidiu pelo apoio à candidatura de Fátima Bezerra (PT) e não lançar Rogério Marinho (PSB) na disputa, Carlos Eduardo acredita que os vereadores deveriam ter acatado o que foi decidido pela maioria da legenda. Para ele, seria a decisão natural.Contudo, o ex-prefeito disse que não se surpreendeu – apesar de ter ficado insatisfeito – com a adesão de vereadores do PSB à administração e, antes mesmo de a prefeita assumir o cargo, os parlamentares já defendiam a pevista.“Depois de eu sair da Prefeitura, muitos já estavam entendidos com ela (Micarla), o próprio líder do Governo era do PSB. O PSB era para estar na oposição, que foi a decisão do partido”, declarou Carlos Eduardo.No entendimento do futuro presidente do PDT, o fato de estar às portas de deixar a Prefeitura em 2008 e, consequentemente, a impossibilidade de acomodar indicações dos vereadores na administração, foi o motivo para as críticas de parlamentares do PSB.“Decidi não falar mais nisso (vereadores). O que ocasionou as críticas é que eu deixei de ser prefeito e não tinha mais o que oferecer a eles. Foi isso”, declarou o ex-prefeito.Carlos Eduardo, que ainda não legalizou a sua desfiliação do PSB, afirmou que a legenda vai se manter na oposição à administração municipal. Mais do que isso, o ex-prefeito condicionou sua entrada a este posicionamento.“O PDT se manter na oposição à administração municipal foi uma condição que coloquei ao deputado Álvaro Dias. O PDT vai fazer oposição a essa administração”, garantiu, lembrando que a legenda vai discutir sobre a postura quanto à administração estadual.Atualmente, o PDT conta apenas com a vereadora Mary Regina na Câmara Municipal do Natal. Já no PSB, apenas a vereadora Júlia Arruda está na oposição à administração de Micarla de Sousa (PV).