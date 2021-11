Homem é preso acusado de assaltar posto de combustíveis Fábio da Silva roubou o carro de um policial militar e, em seguida, assaltou o posto juntamente com três comparsas.

O entregador Fábio da Silva Azevedo, de 24 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (29) acusado roubar um veículo Celta de um policial militar em Parnamirim e de, em seguida, assaltar um posto de gasolina em São Paulo do Potengi, juntamente com outros três elementos.



Fábio foi detido após perseguição policial e troca de tiros, onde o acusado acabou sendo atingindo com dois disparos nas nádegas e no braço. Os outros bandidos se evadiram.



O flagrante aconteceu por volta das 2h quando policiais militares lotados em Macaíba receberam a informação de que um veículo Celta de cor branca, placas KKR-7365/PE, com quatro elementos armados estava saindo de Vera Cruz com destino à Macaíba e que eles eram suspeitos de cometerem um assalto ao posto de combustíveis.



A partir daí, os policiais fizeram um bloqueio na cidade de Jundiá, onde identificaram o Celta vindo em alta velocidade. Começou então uma perseguição policial e por não atender a ordem de parar o veículo, os agentes atiraram contra os bandidos e furaram o pneu do Celta.



Os elementos desceram do carro e passaram a efetuar disparos contra os policiais que revidaram.



Os bandidos saíram em fuga levando as armas, mas Fábio da Silva acabou sendo atingido por dois tiros nas nádegas e no braço e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).



Em seguida, ele foi levado ao pronto socorro Clóvis Sarinho, onde foi medicado e liberado. A polícia recuperou o carro e o material roubado do posto de gasolina que estava em seu interior.



O acusado confessou o crime e disse que estava na companhia de três elementos identificados por ele como “Marcelo”, “Jefferson” e “Valter”. No bolso da calça dele foi encontrado R$ 305, que foi roubado do posto.



Na Delegacia de Plantão da zona Sul, onde foi lavrado o flagrante, a polícia descobriu que o Celta apreendido foi tomado de assalto horas antes de um policial militar, em Parnamirim. Fábio vai responder por assalto e se encontra recolhido na DP de São Paulo do Potengi à disposição da justiça.



O assalto ao posto aconteceu por volta das 23h quando os quatro elementos armados renderam o vigia do estabelecimento e arrombaram o cofre subtraindo R$ 3.000.