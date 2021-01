PRF realiza blitz e prende três por embriaguez Ação foi realizada na BR 101, na noite desta quinta-feira (19).

A Polícia Rodoviária Federal realizou na noite desta quinta-feira (19) mais uma blitz de bafômetro. A ação ocorreu no posto de fiscalização da PRF, situado no Km 116 da BR 101, em São José de Mipibu.



Com isso, foram feitos 43 testes, resultando na prisão de três condutores por estarem dirigindo sob efeito de álcool em níveis superiores ao permitido por lei.



As ocorrências foram encaminhadas à Delegacia de Plantão da zona Sul de Natal. Do dia 1º de janeiro a 20 de março deste ano, já foram realizados 1621 testes, com 212 autuações, das quais 146 resultaram em prisão por embriaguez.



Além disso, a PRF registrou um total de oito acidentes, sendo que todos sem vítimas, e ainda um veículo foi apreendido.