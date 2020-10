Homem rouba avião em Goiânia e morre com a filha após queda

Cristiano Borges/ O Popular/AE Avião atingiu carros próximos, mas ninguém saiu ferido.

De acordo com a polícia, Kléber, depois de uma briga com a esposa Érica da Mota, alugou o avião em Luziânia (GO) para um voo panorâmico com a filha. Mas, antes da decolagem, expulsou o piloto e assumiu o controle da aeronave.Ainda segundo a polícia, alguns carros que estavam no estacionamento foram atingidos, mas nenhuma pessoa ficou ferida.O Comando da Aeronáutica (Comaer) informou que, embora a aeronave roubada estivesse sendo monitorada por aviões da Aeronáutica, não houve contato via rádio com Kléber. O motivo da queda do avião será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).