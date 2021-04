Criadores que não vacinarem rebanho contra aftosa serão multados

Valter Monteiro

“O Idiarn agora está melhor estruturado e poderá aplicar as punições, que vão de multa até a interdição da propriedade”, alerta. A multa mínima é de R$ 20,00 por animal não vacinado e também pode ser aplicada a quem não declarar a vacinação.A vacina custa apenas R$ 1,30 por cabeça de gado e é necessária para evitar a proliferação da aftosa, que pode deixar o Rio Grande do Norte fora do mercado externo. “Ela é uma das 10 doenças da OIE (Organização Mundial de Saúde Animal) que podem trancar a nossa pauta de exportações”, enfatiza.Em outubro do ano passado, o Estado passou de área de “risco desconhecido” para “território livre de médio risco de aftosa”, permitindo que os bovinos potiguares transitem por outras regiões do Brasil. O desafio agora é manter e incrementar esse avanço.A meta do Idiarn para esta primeira etapa de vacinação é atingir 90% do rebanho estadual (cujo total é de cerca de 900 mil cabeças), porcentagem maior que a estipulada pelo Ministério da Agricultura (80%). Em 2008, a cobertura chegou aos 87%. “Não acho que teremos maiores problemas, uma vez que o criador já está consciente de que precisa proteger seu gado”, enfatiza.Romildo Pessoa, porém, lembra que não basta vacinar, é preciso efetivar também a declaração do rebanho vacinado. “Quem não fizer a declaração, pode ser multado da mesma forma de quem não vacinou”, avisa.O presidente do Idiarn espera não encontrar dificuldades em atingir a meta neste primeiro semestre. No entanto reconhece os obstáculos maiores na segunda etapa de vacinação do ano, marcada para outubro. “Muitos ainda mantêm a ideia de que a doença se prolifera só no período chuvoso, por isso nessa primeira vacinação é sempre mais fácil convencer os criadores.”Além do Rio Grande do Norte, também participam dessa vacinação os criadores de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Roraima. A longo prazo, o Estado pretende chegar ao status de “território livre da aftosa”, que já contempla 15 Estados brasileiros.“O criador potiguar tem de vacinar o gado de qualquer maneira, pois essa é uma obrigação”, conclui Romildo Pessoa Júnior.