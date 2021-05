Programa de gratuidade do Senac já tem mais de 3 mil inscritos

As inscrições para o Programa Senac de Gratuidade (PSG), do Senac RN, seguem a todo o vapor até o próximo domingo (5). Até o início da tarde desta quarta-feira, 1º de abril, já haviam sido realizadas 3.314 inscrições sendo que cerca de 2 mil haviam sido finalizadas e as demais ainda estavam pendentes de alguma informação.Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site (www.rn.senac.br). Serão oferecidas este ano 1.323 vagas. A divulgação dos selecionados será feita na segunda-feira (6), também através do site.Para ser selecionado, o candidato precisa, além de ter renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo, preencher os requisitos do índice PSG, que estabelece uma pontuação para priorizar o preenchimento das vagas oferecidas.Os critérios levam em consideração a condição de trabalho do aluno (empregado, desempregado ou candidato a primeiro emprego); a condição física do candidato (se é portador de deficiência); a escolaridade (se é egresso ou está matriculado na educação básica); a quantidade de membros da família; e, por fim, se o mesmo já foi beneficiado pelo Programa de Aprendizagem ou por outro programa gratuito oferecido pelo Senac.A seleção é totalmente automática, feita pelo sistema sem nenhuma interferência humana. Pelas metas do PSG, o Senac RN destinará, este ano, 20% de sua receita compulsória líquida para custear os cursos gratuitos (cerca de R$ 2,4 milhões). Este percentual será crescente, chegando a 25% em 2010, 35% em 2011 e assim progressivamente, até atingir 66,67% em 2014, priorizando o atendimento a alunos matriculados ou egressos na educação básica e a trabalhadores empregados ou desempregados.Das 1.323 vagas, são 1.015 em Aprendizagem (Assistente Administrativo, Vendas e Telemarketing, Operador de Supermercado, Serviços de Almoxarifado e Serviços Hoteleiros), 263 vagas em Capacitação (Cabeleireiro, Depilador, Almoxarife, Auxiliar Administrativo, Operador de Caixa, Operador de telemarketing, Recepcionista, Vendedor, Camareira em Meios de Hospedagem, Cozinheiro, Cozinheiro Básico, Garçom Básico e Recepcionista em Meios de Hospedagem) e 45 vagas para Habilitação Técnica de Nível Médio (Técnico em Enfermagem, Técnico em Estética, Técnico em Hemoterapia, Técnico em Segurança no Trabalho e Técnico em Transações Imobiliárias).

Fonte: Assessoria de Imprensa da Fecomercio