ABC acerta com o atacante Leandro

Site do ABC Leandro é o mais novo atacante do ABC para a Série B do Brasileiro

O jogador chegou a Natal na madrugada de ontem (2), e acertou os últimos detalhes para a assinatura do contrato.Leandro ficará no Alvinegro até o final da temporada. O atacante iniciou os treinos neste domingo (3), quando participou de um coletivo tático no CT Alberi Ferreira de Matos.Leandro Rodrigues da Silva - LeandroPosição: AtacanteNascimento: 03/12/1985 (23 anos)Naturalidade: São Paulo (SP)Clubes: Rio Preto/SP (2002-2003), Pão de Açúcar/SP (2004), Juventus/SP (2004), Rio Preto/SP (2005), Vissel Kobe/Japão (2006), Rio Branco/SP (2006-2007), Melbourne Victory/Austrália (2007-2008) e Oeste/SP (2009).