Funcarte recebe projetos para Dia do Artista Plástico Projetos de intervenção podem ser inscritos até 22 de abril na Funcarte.

A Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte) convoca artistas visuais a inscrever projetos de intervenção urbana que serão montados durante as comemorações do Dia do Artista Plástico – 8 de maio – que serão promovidas de 3 e 10 de maio.



As inscrições podem ser feitas na Funcarte, das 8h às 13h, a partir desta terça-feira (14) até 22 de abril.



É preciso que os projetos inscritos façam referência à memória de Natal e/ou à história das artes visuais na cidade.



A programação completa ainda não foi fechada, mas estão previstas mesas redondas, conferências, intervenções urbanas e a comercialização dos trabalhos dos artistas participantes.



Inscrições de projetos de intervenção urbana para o Dia do Artista Plástico

De 14 a 22 de abril

Capitania das Artes. Av. Câmara Cascudo, 434, Cidade Alta

Inscrições gratuitas