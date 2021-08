Cano estourado desperdiça água há um mês no Bom Pastor

Fotos: Marília Rocha

“Já fizemos de tudo com esse problema. Eu já fui à Caern, eles vinheram aqui, mas o carro deles não era adaptado para o serviço”, explica a moradora Elizabeth Felix. O filho dela, Carlos César, fez a denúncia ao portal, na tentativa de chamar atenção do órgão responsável.Os moradores confirmam que a Caern já esteve no local e prometeu que iria voltar na semana seguinte, mas não voltaram. “A profundidade do cano é muito grande, com quase 5 metros e isso está causando falta de água para os moradores de casa com primeiro andar”, justifica Claúdio Luis.E o morador tem razão. Somente no trecho do início da rua, quase esquina com a Bernardo Vieira, seis casas sofrem com falta d'água todos os dias. “A água não chega à caixa d'água porque não tem pressão pra subir. Fica o dia todinho assim, vazando água limpa que poderia estar na minha casa, servindo à minha família”, reclama Claúdio.Outro morador estava passando na rua na hora da entrevista e reforçou o desperdício, alegando que também já avisou a Caern sobre o vazamento de água.