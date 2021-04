PF alerta para e-mails falsos

A Polícia Federal alerta os internautas que, nas últimas semanas, estão sendo enviadas mensagens eletrônicas em nome do órgão. As falsas mensagens informam que o usuário teria navegado por sites clandestinos e que isso resultaria na abertura de inquérito policial. Depois há um pedido para "clicar" em um link anexado a mensagem.A Polícia Federal não envia mensagens eletrônicas para apuração de denúncias e nem para abertura de investigação. O único meio de contato com a Polícia Federal é por meio do endereço [email protected] da Divisão de Comunicação Social, usado para o encaminhamento de dúvidas, reclamações e sugestões.Portanto, ao receber a mensagem suspeita, orientamos que ela seja encaminhada para o endereço [email protected] e logo em seguida apagada.