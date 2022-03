Avenida Bernardo Vieira soma 41 lojas fechadas

Fotos: Artur Dantas

foi a uma das principais avenidas de Natal na tarde desta quarta-feira (13) para averiguar a informação dos lojistas. Segundo eles, cerca de 20 prédios já tinham fechado depois que a nova Bernardo Vieira foi entregue à população.Ao longo da via, foi constatado o fechamento de lojas especializadas na conversão de veículos a gás, venda de carros e motos, madeireiras, restaurantes, lojas de esquadrias, consórcios, lojas de autopeças e equipadoras. No total, apenas os comércios relacionados ao universo dos carros somam 22.Se for levado em conta o total, 41 prédios estão trancados do trecho que compreende o cruzamento da Bernardo Vieira com a São José até as proximidades da Urbana.Segundo Alex Bezerra, a promessa da prefeita eleita era de realizar melhorias na área de forma a beneficiar o comércio da região. Um documento apresentado pelo lojista comprova que um consultor curitibano especialista em planejamento e urbanismo foi contratado para indicar possíveis adequações à nova avenida.Uma das principais reclamações dos motoristas está relacionada ao corredor exclusivo de ônibus e à falta de retorno no decorrer da rua.