ABC contrata o zagueiro Juninho

Renato Agostinho de Oliveira Júnior – Juninho

Posição: Zagueiro

Nascimento: 25/04/1981 (27 anos)

Naturalidade: São Paulo (SP)

Altura: 1m86 Peso: 72 kg

Clubes: União Barbarense/SP (2000), Pirassununguense/SP (2001), Guarani/SP (2002-2005), Atlético Paranaense/PR (2005), Ceará/CE (2006-2007), Fortaleza/CE (2007-2008), Atlético/PR (2009).

O ABC Futebol Clube segue se reforçando para as competições da temporada 2009. Nesta terça-feira (24), o presidente alvinegro, Judas Tadeu, juntamente com toda a sua diretoria, não mediu esforços e acertou a contratação. do zagueiro Juninho, que pertencia ao Clube Atlético Paranaense/PR.O jogador, que recentemente defendeu os dois maiores clubes cearenses, onde foi tricampeão estadual (2006, 2007 e 2008), fechou contrato até o final da temporada com o Mais Querido.Juninho, que desembarcou esta madrugada no Aeroporto Internacional Augusto Severo e se encontra nos apartamentos da Concentração Jorge Tavares de Morais, é mais um atleta que chega com o aval do técnico ABCdista, Heriberto da Cunha.O zagueiro fará os exames clínicos com o médico Roberto Vital na tarde desta quarta-feira (25), e em seguida, seguirá para o Complexo Sócio-Esportivo Vicente Farache para a assinatura do contrato.O atleta será apresentado oficialmente na quinta-feira (26), juntamente com o lateral-esquerdo Rogerinho, por ocasião da reapresentação do plantel ABCdista.