Associação dos Delegados cobra providências para superlotação

Artur Dantas "Sejuc está dando as costas para a gente", diz Gustavo Santana.

O presidente da Adepol, delegado Gustavo Santana, explicou que a responsabilidade de presos sempre foi da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania (Sejuc). “Inclusive, uma decisão judicial do ano passado decretou que nenhum preso poderia mais ficar em delegacias. Contudo, um ano depois, nada mudou”, frisou.De acordo com Gustavo Santana, boa parte dos recursos da Delegacia Geral da Polícia Civil tem sido destinado para manter presos nas celas. “Para se ter uma idéia, só o contrato com uma imunizadora pra limpar as unidades custa R$ 55 mil à Degepol. Ou seja, esse dinheiro poderia ser utilizado para comprar armas ou, simplesmente, materiais como papel e tinta para impressora, o que agilizaria o trabalho dos policiais”, disse.Para o presidente da Adepol, os delegados, agentes e escrivães estão tendo que trabalhar como carcereiro. “A Sejuc está repassando esse ônus para nós. Eles estão dando as costas para gente”, declara Gustavo Santana.Além disso, o delegado apresentou um relatório desta segunda-feira (30), o qual aponta que no total, as delegacias da grande Natal contabilizam 714 presos. Só nas duas delegacias de plantão, na zona Norte e Sul, são 69. “De todas, a que mais abriga presos é a de Parnamirim, com 97. Semana passada o delegado de lá me ligou dizendo que em dia de visitas praticamente não há expediente, pois eles têm que ficar vigiando”.Neste fim de semana, onoticiou que pelo menos 11 presos estavam alojados no solário da delegacia de Plantão da zona Sul de Natal, sem nenhuma condição de higiene. Na madrugada do domingo (29), seis deles fugiram da unidade.“Mesmo com a decisão da justiça que proibia a permanência dos presos em delegacias, parece que isso está caindo no esquecimento”, destacou Santana.