Helinho acerta com o América

A diretoria do América anunciou ontem à noite a confirmação da contratação do atacante Helinho, que estava defendendo o Potiguar de Mossoró.



Depois de uma primeira tentativa que foi negada pelo time mossoroense, já que havia a disputa da Copa do Brasil, o diretor Eduardo Rocha fez novo contato e desta vez acertou tudo com o atleta que já tem uma história ligada ao clube americano.



O jogador será apresentando hoje à tarde no CT Abílio Medeiros, em Parnamirim.



Ciel chega amanhã. Será?

O atacante Ciel, que no último sábado acertou a sua rescisão contratual com o Fluminense, desembarca no início da tarde desta terça-feira no Aeroporto Internacional Augusto Severo, segundo informação do supervisor Gilmar dos Santos.



Lula ou Givanildo

Segundo o diretor de futebol Marcus Vinicius Meira Pires, o novo técnico do América deverá ser anunciado até a próxima quinta-feira. A escolha está entre Lula Pereira e Givanildo Oliveira.