Micarla afirma que as mulheres terão prioridade em sua gestão

Vlademir Alexandre Micarla: "Na minha administração as mulheres serão valorizadas".

Micarla participou da solenidade de entrega da Medalha Nísia Floresta em homenagem a cinco mulheres de destaque na sociedade potiguar.Foram agraciadas a procuradora geral da República, Cibele Benevides, a artista Déia que foi sanfoneira do grupo “As irmãs Ferreira” que fez muito sucesso na década de 50, a diretora da Maternidade Leide Morais da zona norte de Natal, Edilsa Pinheiro; Ana Paula Felizardo que foi fundadora da Ong Resposta que combate a exploração sexual de menores e a promotora do meio ambiente, Rossana Sudário que, aliás, se disse surpresa com a homenagem por se considerar uma “pessoa polêmica”.A Fundação Capitania das Artes iniciou nesta sexta-feira (6) uma programação especial pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado neste domingo, dia 8. Nas próximas duas semanas a Funcarte promoverá saraus poéticos e de músicas, exposições artísticas e exibição de vídeos documentários.