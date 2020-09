George quer discussão com sindicatos antes de votar reforma

Elpídio Júnior George Câmara quer "paciência" para aprovação da reforma administrativa.

Desde o início desta legislatura o vereador do PCdoB vem cobrando uma discussão ampla sobre os projetos que o Executivo pretendia enviar ao Legislativo, como as propostas apreciadas durante a convocação extraordinária e a própria reforma administrativa.“Na apreciação dos primeiros projetos, nós da oposição nos matamos para fazer algumas emendas porque quase não tivemos tempo para discutir os projetos. Temos que ter tempo hábil para discutir o projeto e até apresentar propostas para aperfeiçoá-lo”, disse George.Na opinião do vereador, a iniciativa da prefeita – se confirmada – em convidar os vereadores de situação e oposição para tratar sobre o projeto é louvável. Contudo, é necessário que sejam ouvidos “pessoas especializadas e os próprios sindicatos” antes da votação do projeto pela Câmara, devido às alterações na estrutura da Prefeitura. “Só podemos fazer isso, o debate, se houver um tempo”, argumentou.Sem saber detalhes sobre a proposta, George Câmara diz que só poderia dizer qual o tempo necessário para o debate após a apresentação do teor da proposta. “Não sei qual o tamanho do projeto e sobre tudo o que ele trata, então seria dar um tiro no escuro dizer quanto tempo precisaríamos para discutir”, argumentou.O secretário Roberto Lima tinha encontro agendado com a prefeita Micarla de Sousa já nesta terça-feira (10). Além dos despachos administrativos, o secretário informou que faria uma breve exposição sobre o andamento da proposta.