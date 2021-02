Ovos de chocolate estão 10% mais caros esse ano

Vlademir Alexandre Ovos de chocolate tiveram aumento de até 10,93%, segundo Procon.

A caixa de chocolate também está mais cara. Foi registrado um aumento de 8,39% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo pesquisa do Procon Municipal.A diversidade de marcas Garoto, Lacta e Nestlé, tamanhos e qualidade dos ovos modificam o valor nas gôndolas dos supermercados. Para as caixas de chocolate, as marcas avaliadas foram Lacta, Garoto, Nestlé e Arcor.A lista completa dos preços e estabelecimentos está disponível na sede do Procon Municipal de Natal, no Praia Shopping.