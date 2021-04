Imposto de Renda: Contribuinte pode escolher dois tipos de declaração Prazo de entrega prossegue até 30 de abril. Quem ainda não fez o envio, pode optar entre modelo simplificado e modelo completo.

Os contribuintes brasileiros têm até o próximo dia 30 para entregar o Imposto de Renda – Pessoa Física (ano-base 2008). Porém, quem ainda não fez a entrega (cerca de 160 mil potiguares, em torno de 70% do total) terá de escolher entre dois modelos.



O primeiro é o modelo simplificado, que garante um desconto automático de 20% nos valores recebidos durante o último ano. Esse modelo é de fácil preenchimento e é indicado aos que possuem poucas deduções a fazer, para quem os 20% representariam um desconto maior do que se fossem justados todos os gastos dedutíveis do imposto.



Já o modelo completo é indicado para quem possui diversas deduções a fazer, já que abre a possibilidade de todas serem descritas e descontadas do valor sobre o qual o imposto vai incidir. Além disso, também é a melhor escolha para quem recebeu bem acima de R$ 60 mil no ano passado.



Isso porque os 20% de desconto da declaração simplificada não podem ultrapassar o limite de R$ 12.194,86. O desconto simplificado também é vedado ao contribuinte que pretenda compensar prejuízo da atividade rural ou imposto pago no exterior. Já a declaração completa é recomendada ainda para quem possui várias fontes de renda.



Na dúvida, o contribuinte pode juntar todos os comprovantes de gastos dedutíveis (com saúde por exemplo) e calcular se eles superam os 20% dos valores recebidos em 2008. Se for menor que esse percentual e que os R$ 12.194, o melhor é o modelo simplificado, caso contrário o caminho é preencher o modelo completo.