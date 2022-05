Miss Brasil visita o portal Nominuto.com

Foto: Vlademir Alexandre

para conceder uma entrevista para a próxima edição do. A potiguar conversou com as jornalistas Andréia Freitas e Marília Rocha sobre sua trajetória até conquistar o título de mulher mais bonita do país e expectativas para o Miss Universo.Larissa Costa contou detalhes sobre a disputa, por que escolheu representar o municipio de São Gonçalo do Amarante no Miss Rio Grande do Norte, o que deseja fazer durante o seu "reinado" e que pretende desenvolver projetos na área de Educação, já que é formada em pedagogia.A entrevista completa você confere na edição de sábado (23) do