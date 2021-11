Prazo de pagamento do Simples acaba hoje

As empresas optantes do regime tributário Simples Nacional devem obedecer ao prazo de pagamento que se encerra nesta segunda-feira (4) para a Declaração Anual do Simples Nacional. Os contribuintes que fizeram a opção pelo regime tributário devem preencher o formulário no endereço www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional até as 20 horas.A Receita Federal no Rio Grande do Norte ainda não tem uma previsão da quantidade de declarações que serão entregues esse ano, por causa do aumento do teto de adesão para empresas, alterado ano passado de R$ 1 milhão e 200 para R$ 1 milhão e 800.O contribuinte que não apresentar as declaração ou omitir informações poderá sofrer punição com até pagamento de multas.O Super Simples ou Simples Nacional é uma Lei Complementar que institui a partir de 01/07/2007 o Estatuto Nacional das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte. Isso possibilita às empresas referidas, a opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições.Para ser enquadrada no regime tributário especial, as microempresas tem que ter receita bruta anual até R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). Já as pequenas empresas podem ter receita bruta anual superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).O Super Simples unifica vários impostos, até então recolhidos separadamente por essas empresas e os reduz sobremaneira na maioria dos casos.Os impostos unificados são: IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, INSS, ICMS e ISS. As micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições instituidas pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.