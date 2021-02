Acusado de homicídio será julgado à revelia Wilson Alves é acusado de matar Cícera Lemos, no entanto, atualmente, ele está foragido.

O Tribunal do Júri, localizado no Fórum Miguel Seabra Fagundes, realiza nesta quarta-feira (25) o julgamento do carpinteiro Wilson Alves de Oliveira, acusado da morte de Cícera Lemos de Melo, em 1987, crime previsto no artigo 121 do Código Penal Brasileiro.



Como, até então, o acusado está foragido, o julgamento será realizado à revelia, e a sessão será transmitida pelo site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, através do link “Julgamentos Online”.



A sessão será presidida pela magistrada Eliana Alves Marinho Carlos, Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Natal, responsável por julgar a Ação Penal número 001.88.001310-0.



O réu é natural de Catolé do Rocha (RN), mas os demais dados do processo, que tramita na 1ª Vara Criminal, correm em segredo de justiça.