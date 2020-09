Mano planeja utilizar Ronaldo no 2º tempo do clássico Até os adversários do atacante estão mostando ansiedade em enfrentá-lo no grande clássico do Palestra.

A expectativa da participação do atacante Ronaldo no clássico deste domingo (08) contra o Palmeiras é enorme. Até mesmo os jogadores do arqui-rival se mostram ansiosos em enfrentar o Fenômeno e com certeza todas as atenções do país amanhã estarão voltadas para Presidente Prudente, local da partida.



Mas é bem provável que todos ainda tenham que aguardar mais um pouco após o apito inicial do árbitro para ver Ronaldo em campo. Pelo menos é o que sinaliza o técnico Mano Menezes.



“Estou muito mais propenso a colocar o Ronaldo no segundo tempo do clássico. Posso até mudar de ideia se acontecer alguma mudança de última hora, mas a intenção mesmo é usá-lo na segunda parte do jogo”, afirmou o treinador corinthiano.



Conforme anunciado nesta sexta-feira, o vencedor do clássico receberá a Taça Osvaldo Brandão. Se houver empate, o mandante da partida (neste domingo, o Palmeiras) ficará com o troféu.