Jovem de 18 anos é executado em Felipe Camarão João Maria Silva de Oliveira foi executado por dois homens, na rua Nossa Senhora do Livramento.

Mais um caso de execução foi registrado em Natal, na tarde desta quinta-feira (16). Desta vez, a vítima foi um jovem de 18 anos. João Maria Silva de Oliveira foi executado na rua Nossa Senhora do Livramento, em Felipe Camarão.



De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciops), o crime ocorreu por volta das 17h. A polícia foi informada por populares que João Maria estava sentado em uma calçada, quando dois homens se aproximaram e efetuaram vários disparos.



O jovem morreu no local. Depois do crime, a polícia realizou patrulhamento naquela região em busca dos suspeitos, mas, nenhum dos dois foi encontrado. Assim como em outros crimes, os moradores da região não quiseram dar detalhes sobre a execução.