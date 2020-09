Policiais e bandidos trocam tiros em plena Av. Salgado Filho

Delma Lopes Marcas de tiro no veículo usado pelos bandidos.

Ao chegar às proximidades do shopping os homens foram fechados por uma barreira policia. Na troca de tiros com a polícia os quatro bandidos foram atingidos. De acordo com o comandante Cabral que permaneceu no local até o início da noite, nenhum policial foi baleado. "Todos já estão bem e serão encaminhados para o plantão zona sul".A pickup ficou com os três pneus furados e com marcas de tiro nas portas. Fernando Henrique é morador do Hotel Residence que fica em frente ao local da ocorrência e diz que a polícia agiu "rápido".*Atualizada às 19h45