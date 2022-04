Em jogo de "candidatos", Inter vence Palmeiras por 2 a 0 no Beira-Rio

Site do Inter Dany Morais (C) fez o primeiro gol na vitória do Inter

Magrão, que sentiu um desconforto muscular após o confronto no Maracanã, e os zagueiros Índio e Álvaro ficaram de fora da partida.Os demais titulares compuseram o banco de reservas, entre eles D'Alessandro, Guiñazu, Nilmar e Kléber. Com isso, o Inter começou o jogo com Lauro; Danilo, Bolívar, Danny Morais e Marcelo Cordeiro; Sandro, Glaydson, Rosinei e Andrezinho; Taison e Alecsandro.Foi o Palmeiras que tomou a iniciativa no início da partida. A 1min, Cleiton Xavier cobrou falta para a pequena área e Glaydson afastou de cabeça para escanteio.O time colorado respondeu em um veloz contra-ataque, aos 2min. Sandro arrancou pela direita, deu bom passe para Danilo, que achou Alecsandro na área. O goleiro Marcos teve que salvar com um chutãoAos 4min, Keirrison recebeu na área e tentou girar, mas a zaga conseguiu cortar. Aos 7min, Andrezinho cobrou falta para a área, no segundo pau, e Sandro por pouco não alcançou.O Inter chegava com velocidade na frente. Aos 11min, depois de cobrança de escanteio, a bola sobrou para Taison, na esquerda. O garoto deu grande drible no marcador e cruzou para a área, a bola passou por Marcelo Cordeiro, mas chegou a Danny Morais chutar de pé esquerdo no cantinho: 1 a 0. Foi o terceiro gol de Danny em 59 partidas com a camisa colorada.O jogador é formado nas categorias de base do Inter e está há 10 anos no Beira-Rio. O zagueirão foi titular da campanha vitoriosa do Mundial Sub-15 vencido pelo Inter em 2000.O Palmeiras tentou reagir após o gol, mas a defesa do Inter se postava bem, com destaque para Danny Morais. Alecsandro também era bastante participativo no jogo. Fazia bem o trabalho de pivô, segurando a bola na frente e esperando o time avançar para o ataque.Na defesa, também ajudava nos lances de bola parada, utilizando a sua estatura de 1m83cm. Para chegar à frente, o time colorado buscava a velocidade de Taison nos contra-ataques pela esquerda.Depois de um começo bem movimentado, a partida caiu de ritmo e as chances de gol ficaram mais raras. Aos 32min, Alecsandro cruzou da direta, Souza tentou cortar e a bola sobrou para Taison chutar forte para defesa sensacional de Marcos, evitando o segundo gol colorado.Aos 34min, Sandro fez bela jogada pela direita e cruzou para a área. A bola atravessou a área, mas Taison roubou a bola do marcador, investiu na área e cruzou para a zaga afastar com um chutão.No minuto seguinte, Keirrison tocou em Diego Souza que entrou na área e chutou rasteiro ao lado gol com perigo. Aos 37min, o bandeirinha marcou impedimento muito contestados. Taison tocou de calcanhar para Sandro. O jogador estava pelo menos dois metros em condições.Foi uma vitória justa do Inter no primeiro tempo. A equipe do técnico Tite conseguiu conter as principais ações ofensivas do Palmeiras e ainda levou perigo nos contra-ataques puxados por Taison e Alecsandro. Danny Morais e Danilo, na defesa, o trio de volantes Glaydson, Rosinei e Sandro e os atacantes Taison e Alecsandro tiveram muito boa atuação na primeira etapa.No intervalo, o técnico Wanderley Luxemburgo tirou Souza e colocou Mozart.A 1min da etapa final, Alecsandro tocou de cabeça para Taison que recebeu na área e encobriu Marcos marcando o gol, mas o lance foi anulado por impedimento corretamente. Aos 2min, Marcão cruzou, a bola desviou em Danilo e Bolívar salvou na pequena área.Aos 8min, Taison entrou a dribles pela direita, passou por Armero e Marcão salvou com um bico pra escanteio. Aos 10min, contra-ataque do Palmeiras: Diego Souza deu bom passe para Cleiton Xavier, mas o meia não conseguiu dominar a bola.Um minuto depois, Keirrison deu passe inteligente para Cleiton Xavier, na área, mas quando o meia-atacante ía chutar, Danilo Silva apareceu com grande velocidade e salvou.Aos 12min, o Palmeiras fez mais duas substituições: saíram Danilo e Marquinhos e entraram Fabinho Capixaba e Ortigoza.Aos 15min, Danilo Silva cruzou da direita, Alecsandro deixou a bola passar até Taison, na área, mas a zaga salvou com um chutão. Aos 17min, saiu Rosinei para a entrada de Guiñazu. O estádio vibrou muito.O Palmeiras tentava pressionar, enquanto que o Inter se posicionava na defesa, tentando roubar bolas e sair com velocidade no contra-ataque. Aos 19min, um susto: Diego Souza surgiu de surpresa e cabeceou por cobertura. A bola tocou na trave e saiu.Aos 22min, Fabinho Capixaba cruzou da direita, a bola passou perigosamente pela pequena área. O Inter respondeu com Taison na jogada seguinte: o meia-atacante recebeu na esquerda e chutou colocado para fora.Aos 24min, saiu Andrezinho para a entrada de D´Alessandro, no Inter. A torcida aplaudiu o argentino. Aos 25min, Cleiton Xavier cobrou falta da direita, a bola ficou na pequena área, sem que ninguém chutasse até que Lauro defendeu.Aos 26min, depois de escanteio, a bola sobrou para Fabinho Capixaba que chutou forte e a bola passou muito perto. Aos 28min, Marcelo Cordeiro cruzou da esquerda para Alecsandro e Marcão salvou de cabeça.Aos 31min, Guiñazu recebeu na intermediária, fai avançando até a entrada da área e chutou rasteiro ao lado gol. Quase o segundo gol colorado. Aos 35min, Tite fez a última substituição: Nilmar entrou no lugar de Alecsandro. O tempo passava, o Palmeiras tentava pressionar, mas a defesa colorada seguia firme. Aos 42min, Pierre foi expulso por falta violenta sobre Sandro.Aos 47min, Keirrison recebeu na área, girou e chutou para defesa salvadora de Lauro. O estádio gritou o nome do goleiro colorado. No finalzinho do jogo, aos 48min, o Inter fez 2 a 0. Tudo começou com Guiñazu, que deu lindo lançamento para Taison pela esquerda.O atacante cruzou para Nilmar que girou e chutou. Marcos salvou com os pés, mas no rebote, D´Alessandro chutou com categoria para fazer o gol que garantiu a vitória. Foi também o 10º gol do argentino com a camisa colorada.Ato contínuo ao gol, o árbitro apitou o final do jogo. Festa no Beira-Rio. Inter líder do Brasileirão com 100% de aproveitamento. Agora, tudo é Copa do Brasil para o time do técnico Tite. O Inter precisa vencer o Flamengo por qualquer escore para avançar às semifinais."Gol sempre é importante, mas agora vamos com toda força para a decisão de quarta-feira", disse D´Alessandro."Tive uma boa atuação, graças a Deus. Conversei bastante com o técnico Tite que me deu muita força antes do jogo", afirmou D´Alessandro."Foi importante manter este nível e manter a liderança do campeonato. A cada partida que tenho, preciso trabalhar com determinação para transmitir confiança pro Tite", disse o zagueiro Danny Morais."Estou focado na minha função dentro do campo. Tenho que agradecer aos companheiros, a diretoria e o técnico que me ajudaram muito", disse Sandro."Fico feliz em ter ajudado o time no final e quero agradecer ao trabalho do preparador Jorge Azevedo, que me deu muita força", disse o goleiro Lauro, que amanhã irá acompanhar o nascimento da sua filha. Um grande momento profissional e pessoal do goleirão."Foi uma partida importante para mostrar a força do grupo. Para mostrar que todos devem seguir trabalhando duro porque as oportunidades vão surgir", avaliou o técnico Tite.: Lauro; Danilo, Bolívar, Danny Morais e Marcelo Cordeiro; Sandro, Glaydson, Rosinei (Guiñazu) e Andrezinho (D´Alessandro); Taison e Alecsandro (Nilmar). Técnico: Tite.: Marcos; Maurício Ramos, Danilo (Fabinho Capixaba) e Marcão; Pierre, Souza (Mozart), Cleiton Xavier, Deigo Souza e Armero; Marquinhos (Ortigoza) e Keirrison. Técnico: Wanderley Luxemburgo.: Danny Morais (I), aos 11 min do primeiro tempo, D´Alessandro (I), aos 48min do segundo tempo.: 33.633 (29.735 pagantes) / Renda: R$ 525.005,00Arbitragem: Djalma Beltrami, auxiliado por Dibert Moises e Ediney Mascarenhas (trio carioca).: Beira-Rio, Porto Alegre.