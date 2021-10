Paulistas conhecem fotografia norte-riograndense “Fotografia Contemporânea Potiguar - Imagens da esquina do Brasil” é apresentada por nove profissionais do Estado.

Fotógrafos potiguares vão expor o Estado na mostra “Fotografia Contemporânea Potiguar - Imagens da esquina do Brasil” a partir das 19h30 desta quinta-feira (30). A exposição segue montada no espaço da Caixa Cultural de São Paulo até 14 de junho, de terça a domingo, das 9h às 21h, com entrada franca.



Os trabalhos são de Numo Rama, Jean Lopes e José Frota, Erik Van Der Weijde, Karen Montenegro, Hugo Macedo, Max Pereira e Pablo Pinheiro e Ricardo Junqueira, que além de fotógrafo é curador da exposição.



Produzidas entre os anos de 2000 e 2008, as fotografias expressam a produção fotográfica do nordeste.



A exposição é patrocinada pela Caixa Econômica Federal.



Os fotógrafos



Ricardo Junqueira vive em Natal desde 1996 e é fotógrafo desde 1979. Seu trabalho autoral valoriza a pesquisa de temas não convencionais, como as fotos desta mostra, que pertencem à série “Memória”. São imagens de negativos de fotos feitas em viagens, sem nenhuma pretensão a não ser a de registrar momentos em que estava "por aí" com uma maquina na mão. Conheça mais em www.ricardojunqueira.com.br, www.ricardojunqueira.blogspot.com , www.trilhaseoutroscaminhos.blogspot.com , www.expoquatromaos.blogspot.com.



Jean Lopes mora e trabalha em Assu e já ganhou vários prêmios em vários concursos de fotografia no Brasil e alguns no exterior. Apesar de fotografar também em preto e branco, a principal característica de seu trabalho é o uso da cor. www.jeanlopes.com.br.



Numo Rama, fotógrafo reconhecido internacionalmente já ganhou o Prêmio Porto Seguro de Fotografia. Depois de anos de experiência no exterior, fixou residência em Natal e tem feito uma fotografia documental, focando suas lentes em direção dos excluídos socialmente. www.numorama.com.br



José Frota, apesar de ser paulista, mora em Natal desde 2007. Ganhou o prêmio Porto Seguro e foi selecionado para algumas exposições importantes como Rumos (Itaú Cultural) e Programa de exposições do Centro Cultural São Paulo e Coleção Pirelli Masp.

Karen Montenegro é alagoana e se formou em Comunicação na UnP (Universidade Potiguar), onde começou a se interessar por fotografia. Vive atualmente no Rio de Janeiro. http://karenmontenegro.carbonmade.com



Max Pereira é professor de fotografia no SENAC, fotógrafo premiado, com várias participações em salões de arte contemporânea. www.maxp.carbonmade.com



O holandês Erik van der Weijde veio fazer intercâmbio em Natal, quando era adolescente, casou com uma potiguar e tem um filho. Publicou um livro sobre a praia e as prostitutas de Natal. Passou dois anos fora e voltou ao Estado.

www.erikvanderweijde.com



Pablo Pinheiro trabalha com fotografia publicitária e dá aula de fotografia na UnP. Seu trabalho na exposição é um ensaio intimista sobre a família. www.pablopinheiro.com.br



Hugo Macedo trabalha com fotografia publicitária e ministra aulas, é de Parelhas e trabalha em Natal. Seu ensaio é sobre o bloco carnavalesco das Kengas. www.hugomacedo.com.br



Exposição Fotografia Contemporânea - Imagens da Esquina do Brasil, do Coletivo Potiguar

De 1° de maio a 14 de junho

Na Caixa Cultural (Praça da Sé, 111)

Entrada franca

Recomendação de faixa etária: livre

Aberta em 30 de abril, às 19h30