Camelôs têm seis meses para interromper venda de produtos piratas

Maiara Felipe

O prazo foi determinado para que os camelôs conseguissem encontrar novos produtos para comercializar nos espaços, bem como vender o produto que ainda tem em estoque. Na reunião, o Banco do Brasil dispôs linhas de crédito para financiar a compra de novos produtos.De acordo com a assessoria da Semsur, a forma de comércio nos pontos de vendas “acontecia sem planejamento de forma que eram vendidos produtos sem variedade, como bolsas e camisas” em boa parte dos boxes.Para resolver essa questão, a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social propôs a capacitação e profissionalização dos comerciantes tanto do Alecrim, quanto da Cidade Alta.Na quinta-feira (23), a Semsur notificou 840 camelôs de Natal por pirataria e deu um prazo de até 72h para que fossem recolhidos os CDs e DVDs piratas. No entanto, depois de um diálogo entre as partes, um novo foi prazo foi firmado na segunda-feira (27) para que os comerciantes “secassem” os estoques.De acordo com a Semsur, cerca de 30% dos box das duas praças eram utilizados como depósitos, ficando os camelôs agindo como ambulantes. Os permissionários poderão continuar a vender outros materiais que não sejam de natureza ilegal.Outra determinação é que os produtos não sejam espalhados pelas calçadas, dificultando o tráfego de pedestres. Houve ainda um pedido para que o DVDs de conteúdo adulto fosse devidamente escondido.