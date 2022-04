Cruzeiro perde para o Náutico, em Recife

Divulgação/VipComm Ramires lamentou o gols perdidos, e o estado do gramado

A equipe celeste buscará a reabilitação na competição nacional no próximo sábado, às 18h30, contra o Vitória, no Mineirão.O time mineiro começou bem a partida, com mais posse de bola, enquanto o Náutico marcava muito forte no meio-de-campo e abusava das faltas para conter a armação das jogadas ofensivas da Raposa.Aos poucos, o time da casa passou a se expor mais no ataque e deu trabalho à defesa estrelada. Logo aos 4 minutos, Carlinhos Bala fez boa jogada e tocou para Gilmar. Leonardo Silva chegou dividindo com o atacante e a bola saiu à linha de fundo.A chuva muito forte, que castigou o gramado em boa parte do jogo, atrapalhou o toque de bola da Raposa, que tinha dificuldades de penetrar na área do time pernambucano.Mesmo assim, aos 10 minutos, o Cruzeiro quase marcou. Após cruzamento pela direita, Ramires cabeceou e Eduardo defendeu com dificuldades.O Náutico respondeu rapidamente com outra jogada de Carlinhos Bala. O atacante recebeu lançamento em profundidade, partiu para a área celeste e chutou forte. Fábio, bem colocado, fez ótima defesa.O Cruzeiro suportou o ímpeto inicial do time adversário e passou a comandar as ações no meio-de-campo. Outra vez o time mineiro chegou bem perto de seu primeiro gol, novamente com Ramires, que recebeu lançamento de Athirson e chutou forte, cruzado, acima do gol de Eduardo.Apostando nos contra-ataques, o Náutico, time bastante veloz, não deixava a defesa celeste tranqüila. Jonathan, aos 26, tirou uma bola providencial, dentro da área, evitando que o atacante Gilmar recebesse o passe, sozinho.Nos minutos finais do primeiro tempo, o campeão da Tríplice Coroa pressionou o Náutico e teve três boas chances. Aos 35, Athirson acertou um chute muito forte e Eduardo fez ótima defesa, colocando a bola para a linha de fundo.Pouco tempo depois, Thiago Ribeiro cruzou para a área, o goleiro não conseguiu cortar e Wellington Paulista quase aproveitou o rebote, não fosse intervenção precisa do zagueiro Vagner. Na seqüência, Ramires chutou de longe e Eduardo, com dificuldade, defendeu mais uma vez.O Cruzeiro voltou para a etapa final sem nenhuma alteração e, logo aos 5minutos, levou um susto, provocado pelo atacante Gilmar, que acertou a bola na trave de Fábio.Logo depois, o técnico Adilson Batista fez a primeira alteração na equipe estrelada. Colocou em campo Gerson Magrão no lugar de Athirson. Na primeira jogada a seguir, Thiago Ribeiro acertou um belo chute da entrada da área, mas a bola saiu à linha de fundo, passando muito perto do gol.O Cruzeiro estava melhor na partida, mas foi surpreendido por um contra-ataque do adversário, aos 12 minutos. Dinda aproveitou vacilo da defesa cruzeirense, lançou a bola na área e Derley, cara a cara com Fábio, não bobeou e chutou sem chance alguma para o goleiro celeste. Náutico 1 x 0.Com o Cruzeiro atrás no placar, Adilson Batista mexeu pela segunda vez e colocou Wanderley em campo, no lugar de Wellington Paulista.O time passou a arriscar mais no ataque, estava mais próximo do empate, mas acabou sofrendo o segundo gol. Aos 26 minutos, Carlinhos Bala recebeu lançamento de Anderson Lessa e, de fora da área, chutou por cima de Fábio.Na seqüência, o treinador estrelado fez sua última alteração, substituindo Thiago Ribeiro pelo atacante Zé Carlos. O time mineiro buscou o ataque de todas as maneiras, chegou muito perto do gol com Marquinhos Paraná e Wanderley nos minutos finais, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.NÁUTICO 2 X 0 CRUZEIROMotivo: 2ª rodada do Campeonato BrasileiroData: 17/05/2009 (domingo)Local: estádio dos Aflitos, em Recife-PEÁrbitro: Wagner Tardelli Azevedo (SC)Público: não divulgadoRenda: não divulgadaGols: Derley aos 12min. e Carlinhos Bala aos 26min. do segundo tempoNáuticoEduardo; Eduardo Eré, Vágner, Asprilla e Wellington; Derley (Luís Alberto), Johnny, Júnior Carioca (Anderson Lessa) e Dinda (Negreti); Carlinhos Bala e GilmarTécnico: Waldemar LemosCruzeiroFábio; Jonathan, Gustavo, Leonardo Silva e Athirson (Gerson Magrão); Fabrício, Elicarlos, Marquinhos Paraná e Ramires; Thiago Ribeiro (Zé Carlos) e Wellington Paulista (Wanderley)Técnico: Adilson Batista