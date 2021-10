Estadual Adulto de Beach Soccer tem disputas acirradas Quatro equipes lutam diretamente pelo título do primeiro turno; o campeão será conhecido no domingo (03.05), na Praia do Forte.

O primeiro turno do Campeonato Estadual Adulto de Beach Soccer - ou futebol de areia, a critério - está em pleno andamento na Praia do Forte, com emoções cada vez maiores por conta dos últimos jogos da fase classificatória, definindo os finalistas que no domingo disputarão o título.



Neste momento, a disputa é grande entre Boca Juniors, Jordanês, Sukata-Albatroz e Caraúbas Praia (ainda participam do turno a UnP e a equipe de Pium).



Ontem (28.04) teve Jordanês 1 x 0 Sukata-Albatroz - jogo decidido na prorrogação - e Caraúbas Praia 3 x 0 Pium. Na classificação de momento, o Boca Juniors é o líder (9 pontos), seguido do Jordanês (8), Caraúbas (6) e Sukata (5), enquanto Pium e UnP lutam para conquistar o primeiro ponto.



E os próximos jogos? Nesta quinta (30.04) às 19h15 jogam Pium x UnP, seguindo-se Caraúbas Prata x Boca Juniors; na sexta (01.05), feriado do Trabalho, a disputa começa às 8h30, com Sukata-Albatroz x UnP, seguindo-se Boca Juniors x Pium e Jordanês x Caraúbas Praia. Os dois primeiros colocados nesta fase decidem o título do turno no domingo (03.05) às 9h.