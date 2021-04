Bilhetagem eletrônica vira questão jurídica

Prefeitura do Natal Prefeitura reuniu esta manhã representantes do Sitoparn, na sede da Procuradoria.

“Conseguimos identificar que o problema é de natureza jurídica e não técnica. Existe uma ação do Ministério Público que promove a integração entre o sistema do Seturn e o dos opcionais, mas essa alternativa não é economicamente viável para os permissionários”, afirma o procurador geral do município, Bruno Macêdo.Ele acrescenta que a Prefeitura irá consultar o Ministério Público para saber se a bilhetagem única é possível. “Acredito que até o final da tarde de hoje saberemos se o órgão participará das nossas próximas reuniões”, admite o procurador geral.Um novo encontro está marcado para esta terça-feira (31), às 16h, em local ainda indefinido. Se o Ministério Público confirmar o interesse em participar do diálogo, provavelmente a reunião ocorrerá na sede do MP. Caso contrário, os representantes do sindicato e o procurador geral irão se encontrar na sede da Procuradoria.Essa foi a segunda de uma série de reuniões que deverão ocorrer entre a Prefeitura do Natal e o Sindicato dos Transportes Opcionais de Passageiros do RN (Sitoparn), com o objetivo de discutir a bilhetagem eletrônica única.Na última sexta-feira (27), o secretário municipal de Trânsito e Transporte, Kelps Lima reuniu-se, na Prefeitura do Natal, com uma comissão formada pela direção do Sitoparn, além dos advogados da instituição.

*Com informações da Prefeitura do Natal