Clássico beneficente será em 1º de maio

Vlademir Alexandre América e ABC: juntos por uma boa causa.

Em reunião com a prefeita Micarla de Sousa na tarde desta quinta-feira (19), os dirigentes das equipes e representantes da empresa conseguiram da prefeita a cessão do Machadão para o jogo. As entidades escolhidas serão beneficiadas com o dinheiro da renda e alimentos que serão cobrados na entrada.Os ingressos serão adquiridos com o pagamento de R$ 10 e mais um quilo de alimento. O dinheiro será repassado para o hospital Varela Santiago, enquanto os alimentos serão doados ao Armazém da Caridade.“É uma oportunidade para os torcedores verem os novos reforços da equipe no último amistoso antes da série B e, de quebram ajudarem quem precisa. É uma partida de cunho social”, explicou Tertuliano Pinheiro, um dos organizadores do evento.As equipes tem o compromisso de levarem a força máxima a campo.