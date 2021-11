Ipem apreende mais de 200 cadeiras monoblocos em Natal

Fotos: Ana Paula Oliveira

Nesta quinta-feira (30), a equipe do Ipem finaliza a fiscalização em diversas lojas de Natal.A cadeira plástica monobloco é aquela em que seu assento e pernas são constituídos em uma única peça, com ou sem braço.Segundo a coordenadora operacional do Ipem, Socorro Freitas, as cadeiras devem ter o selo de identificação da conformidade do Inmetro e a marcação do fabricante.Além disso, várias informações sobre a cadeira, como país de origem, número de série ou identificação do lote e a data de fabricação devem estar gravadas em baixo relevo.Porém, as cadeiras de marcas Camyplast e Dolfin, que não estão em conformidade com as exigências estabelecidas pelo Inmetro, continuam sendo comercializadas livremente por força de uma liminar na Justiça.Socorro Freitas explica que a portaria 213/2007 concedeu prazo ao fabricante até outubro de 2008 para se adequar às regras.Com isso, a partir desta data, o fabricante só poderá vender para o comerciante com o selo do Inmetro. Já os comerciantes tiveram um prazo até 31 de março para vender o estoque.